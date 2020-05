Campo di Mare, la linea demaniale arretra al muretto

Condividi Pin 0 Condivisioni

Firmato l’accordo con Capitaneria di Porto e Agenzia del Demanio

La linea demaniale a Campo di Mare si sposta al muretto. E’ quanto sembrerebbe prevedere l’accordo firmato questa mattina tra l’amministrazione comunale, la Capitaneria di Porto e l’Agenzia del Demanio.

Le parti si erano incontrate già a marzo per tracciare quella che dovrebbe essere la nuova linea di confine tra proprietà privata e area demaniale. Si tratta di un evento non di poco conto per la comunità etrusca e gli operatori balneari della città visto che la linea demaniale ad oggi era subito a ridosso degli stabilimenti o addirittura all’interno di essi. (in parte su suolo demaniale e in parte su terreno di proprietà Ostilia)

L’amministrazione comunale, nel dicembre 2018, aveva formalizzato la richiesta al demanio marittimo e alla Capitaneria di Porto per l’arretramento della stessa fino a muretto. Oggi la decisione definitiva.

Soddisfazione per il lavoro svolto ed il risultato ottenuto arriva anche dall’Agenzia del Demanio.

“Si raccolgono i frutti – spiega Eugenio Chiazzolla dell’Agenzia – di un lungo lavoro fatto di concerto con il comune di Cerveteri, la Capitaneria e tutte le parti in causa. Si tratta di un punto di partenza per sviluppi futuri. Ci aspetta un grande lavoro in sinergia con il comune di Cerveteri”.