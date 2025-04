Campo di Mare, come ogni 25 aprile rinnovato il tradizionale volo di Aquiloni –

“Volano alti a Campo di Mare gli Aquiloni.”

Lo dichiara dal proprio profilo Facebook la Sindaca di Cerveteri Elena Gubetti, affermando inoltre:

“Gli Aquiloni di Giulia, la nostra piccola grande Giulia che tanti anni fa, come responsabile Auser di Cerveteri inizió a far volare in occasione di ogni 25 Aprile!

Proprio come questi aquiloni, vogliamo che anche i valori di pace e unione tra i popoli volino in alto. In una situazione come quella di oggi, in cui in tante parti del mondo si muore ancora sotto le bombe e i missili, ne abbiamo davvero il bisogno.

I miei complimenti vanno a Cinzia Palloni di Auser, a Scuolambiente e alla Presidente Maria Beatrice Cantieri, alla Pro Loco Marina di Cerveteri, allo Stabilimenti da Ezio La Torretta che ha ospitato la festa e a tutti coloro che hanno fatto volare in cielo questi meravigliosi aquiloni!

Ancora, buon 25 Aprile a tutti!”