Campionato Mondiale della Pizza: Alberto Di Pietro di nuovo sul podio

Il titolare di Alberto’s Pizza e La Madre Pinsa ottiene il terzo posto a livello mondiale

Parma, 2022, Campionato Mondiale della Pizza: dopo 2 anni di stop delle competizioni internazionali si è concluso il Campionato Mondiale Della Pizza. Ben 760 i concorrenti che sono arrivati da tutto il mondo per sfidarsi sulla tecnica, la velocità, la qualità. Sul podio, alla fine, c’è stato spazio solo per i migliori tra i migliori: Alberto Di Pietro, titolare di Alberto’s Pizza e de La Madre Pinsa (due locali di grande richiamo a Cerenova) ha conquistato il terzo posto, medaglia di bronzo a livello mondiale!

«Sono soddisdatto del risultato raggiunto, meritato per la passione che ho messo in questi ultimi due anni difficili per il nostro settore – ha dichiarato il campione – Soddisfatto perché sono stato l’orgoglio di tante persone che credevano in me e per aver conosciuto professionisti sinceri e umili. Ma sono anche divertito perché ho passato due giorni in compagnia della mia famiglia ed è stata un’emozione fantastica. Grazie a tutti!».







«Questa vittoria – ha aggiunto Alberto Di Pietro – la dedico a tutti i nostri clienti che sempre di più credono in noi e un grazie speciale a tutto lo staff di Alberto’s Pizza e de La Madre Pinsa, professionisti eccezionali!».

Il Pizza World Championship si è concluso con la medaglia di bronzo nella categoria “Pizza in Teglia” per il pizzaiolo (e pinsaiolo) del litorale romano.

