Cambia volto la scuola di via Castel Giuliano a Cerenova: partono lavori per oltre un milione e mezzo di euro

L’Assessore alle Opere Pubbliche Matteo Luchetti: “Interventi che riusciamo a realizzare dopo l’aggiudicazione di contributi dell’Unione Europea a valere sul PR Lazio Fesr 2021 – 2027”

Coperture più isolanti, nuovi infissi con finestre a doppio vetro e sistemi oscuranti, una modalità di riscaldamento intelligente e nuova illuminazione al led. Sono iniziati i lavori di efficientamento energetico al plesso scolastico di via Castel Giuliano a Cerenova, cantieri fortemente voluti dall’Assessorato alle Opere Pubbliche del Comune di Cerveteri e finanziati mediante un contributo dell’Unione Europea a valere sul Programma Regionale PR Lazio Fesr 2021 – 2027 di oltre un milione e mezzo di euro.

“Lavori che porteranno a garantire a bambini, docenti e personale scolastico una struttura più confortevole, che ci consentirà di avere un passaggio di classe energetica dalla G alla E, e soprattutto una riduzione superiore al 30 per cento delle emissioni di anidride carbonica rispetto alla situazione iniziale – ha spiegato Matteo Luchetti, Assessore alle Opere Pubbliche del Comune di Cerveteri – qualità maggiore della vivibilità dei locali, un beneficio ambientale e anche un contenimento dei costi energetici. Un progetto importante, sul quale il nostro ufficio ed in particolar modo l’Ingegner Alessio Piantadosi ha lavorato con grande intensità e che oggi si tramuta in concretezza”

“Un risultato importantissimo che ci permette di adeguare un plesso scolastico esistente da tanti anni. Questo progetto si va ad aggiungere – dichiara l’Assessore Luchetti- ad altri interventi di carattere straordinario e altrettanto importanti che sono in corso in questi giorni, come la sistemazione del tetto del plesso di via Chirieletti e della riqualificazione delle facciate al plesso centrale dell’istituto Salvo D’Acquisto”.