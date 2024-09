Calo di presenze turistiche a Cerveteri, la Sindaca Gubetti: “Fattori molteplici, il dato deve essere letto in maniera più ampia. Fondamentale la sinergia” –

“Se un calo di presenze c’è stato, come più volte dichiarato da balneari e commercianti del territorio, in questa estate 2024 le responsabilità sono molteplici”.

A dichiararlo è la Sindaca di Cerveteri, Elena Gubetti, che intervistata oggi da Civonline è tornata a parlare del tema presenze estive presso il capoluogo etrusco.

“Il dato deve essere visto in un quadro più generale, perché se da un lato la stampa ha fatto presente che su Cerveteri vi è stato un calo del 30% è anche vero però che la stessa ha fatto registrare il segno meno per tutto il litorale del 40%. I fattori dell’arretramento sono stati molteplici, per esempio dal troppo caldo che ha spinto le persone ad andare in montagna, al maltempo che ha fatto cominciare la stagione balneare più tardi rispetto al passato. Nel solco di quanto avvenuto lo scorso anno, anche in questo l’Amministrazione comunale ha provveduto a fare il bando ma nessuno ha voluto partecipare. E’ necessario che ci sia sinergia tra tutte le parti componenti il tessuto sociale del territorio, se si vogliono raggiungere certi obiettivi.”