Caldo da bollino rosso, il Sindaco di Cerveteri informa la cittadinanza: “Temperature altissime, fondamentale seguire alcuni accorgimenti”

“Sono previste temperature torride per i prossimi giorni. L’Agenzia Regionale di Protezione Civile ci ha infatti inviato una nota ufficiale riguardante un’ondata di calore di matrice subtropicale che per tutto il mese di luglio interesserà la nostra Regione e dunque anche Cerveteri. Per questo, per la tutela della salute, è importante osservare alcune piccole ma fondamentali regole”.

A dichiararlo è il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti, nel comunicare la presenza e l’assistenza che anche in questa occasione, il Gruppo Comunale di Protezione Civile di Cerveteri garantirà alla cittadinanza.

“Da ieri, domenica 16 luglio, l’Italia è sotto la terza ondata di calore e il Lazio è tra le Regioni italiane maggiormente colpite – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri – come di consueto, per un’estate in sicurezza sarà fondamentale seguire alcuni accorgimenti, in particolar modo per quanto riguarda bambini, anziani e persone fragili”.

“Le regole sono le stesse di sempre – prosegue la Gubetti – evitare di uscire nelle ore più calde, bere molta acqua e mangiare frutta, ventilare e garantire il ricircolo dell’aria dei locali che si vivono, vestire in maniera leggera, con indumenti chiari e non bere caffè e bevande alcoliche e superalcoliche. Così come sempre accade in queste circostanze, la Protezione Civile Comunale di Cerveteri sarà operativa per garantire assistenza ai cittadini in difficoltà. Invito inoltre a segnalare ai Servizi Sociali del nostro Comune, casi di disagio e situazioni di difficoltà da parte dell’utenza”.

L’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Cerveteri risponde al numero 0689630209, mentre la Protezione Civile Comunale è reperibile ai numeri 0699207060 e 0687165164. Operativo 24 ore su 24 invece, il Numero Unico Emergenze 112.