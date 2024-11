Calcio, vince ancora la Juniores della Virtus Marina di San Nicola

Ottimo avvio per l’Under 19 – juniores – rossoblù, dopo 6 partite, la formazione di mister Paradiso è in piena corsa play off

Sabato 23 novembre, la Virtus Marina di San Nicola ha battuto 2 a 0 la Elis nel corso della sesta giornata del campionato U19 provinciale. I ragazzi, dopo lo stop imprevisto della settimana precedente, hanno ritrovato subito un buon calcio e hanno rilanciato la propria corsa in classifica. Attualmente quinti, i giovani ladispolani sono nel gruppo di testa e possono giocarsi un posto nei play off. A raccontarci questo avvio di campionato è proprio l’allenatore della juniores, Bino Paradiso, mister di lungo corso che ha lavorato con molte realtà del territorio. Dopo aver lasciato la prima squadra, Paradiso ha deciso di dedicarsi ai più giovani con l’obiettivo di farli crescere e di aprirli a un calcio corretto e pulito.

Dopo l’esperienza vincente al Borgo San Martino, Paradiso ha ceduto alle avances del direttore sportivo della Virtus, Vincenzo Bari. “Sono contento del lavoro che stiamo facendo – ha spiegato il mister – perché la nostra è una società molto giovane. Sono arrivato al Gabbiano e poi ho seguito la società a San Nicola. Devo dire che mi trovo bene, non ci sono grandi pressioni da parte della società. I risultati ci devono sicuramente essere, ma l’importante è il rispetto e la capacità di creare un gruppo unito. Formando un buon gruppo negli spogliatoi, possono arrivare risultati importanti e questi, fortunatamente, sono ragazzi che lavorano”.

La juniores della Virtus MSN

“Abbiamo iniziato la preparazione con la consapevolezza di aver formato una buona squadra e sta andando abbastanza bene anche se rimango con i piedi per terra visto il passo falso della penultima giornata. Però, ci siamo risollevati subito e proveremo a giocarcela anche con squadre romane molto blasonate. Dobbiamo cercare di rimanere compatti perché quella dei ragazzi non è un’età semplice, iniziano a diventare adulti e c’è la possibilità di perdere qualcuno per strada. Del resto – ha proseguito il mister – siamo solo alla sesta giornata e, in un campionato così lungo, i cavalli buoni si vedono all’arrivo”.

“L’obiettivo è sicuramente quello di fare un campionato di livello – ha precisato Paradiso – e ci siamo basati sul nostro vivaio e sull’arrivo di qualche ragazzo che magari non ha trovato spazio in altre squadre dopo che la Federazione ha tolto l’obbligo di avere ragazzi Under nelle prime squadre. Così, con la società, abbiamo deciso di non fare l’Under 18 e di puntare sulla costruzione un gruppo Juniores più vario (a livello anagrafico ndr.) e competitivo”.

Nel weekend, i ragazzi torneranno in campo per uno scontro molto complicato contro l’attuale capolista: Pescatori Ostia, squadra a un solo punto di distanza dai rossoblù, in una zona di classifica molto affollata e in un girone a squadre dispari con turno di riposo a rotazione che potrebbe cambiare le carte in tavola. Insomma, una situazione da monitorare nella speranza che i ragazzi continuino a giocare bene e ad affrontare a testa alta ogni partita.