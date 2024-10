Calcio, successo del Cerveteri che vince sul Vescovio per 2-0 e sale nei piani alti della classifica –

Il Cerveteri torna al successo, batte il Vescovio per 2-0 Apre Patrascu al 40esimo, con un tiro dalla distanza che spiazza l’estremo ospite. Secondo goal, all’ 80esimo di Gabrielli, giocatori di altra categoria, che colpisce in rete dopo un azione di contropiede. Con questa vittoria, dopo cinque gare, i verdeazzurri salgono a 9 punti. Uno scorre del tutto positivo, che certifica il buon momento grazie al tecnico Gabrieli, che ha saputo plasmare un gruppo giovane e determinato. ” Una vittoria netta, abbiamo meritato – ha detto patron Lupi – Come sempre, da quando abbiamo iniziato il campionato, ho visto una squadra quadrata, che gioca con la testa alta e senza timori. Bravi ai ragazzi, coraggiosi e mai domi. E’ una vittoria importante per il morale, vogliamo andare di questo passo, perchè possiamo toglierci delle belle soddisfazioni”.