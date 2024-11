Calcio, stop per la Virtus MSN; mister Neto: “Oggi sottotono, ma continueremo a lavorare”

Sconfitta severa per la Virtus MSN; Virtus Trevignano più convincente, ma il mister dei rossoblù vuole ripartire subito

Sesta giornata amara per la Virtus Marina di San Nicola che, nel campionato di seconda categoria, ha subito una sconfitta netta con la Virtus Trevignano: 1-5 il risultato finale. Bisogna ammetterlo, è stata una giornata no per i rossoblù che hanno faticato ad entrare in partita. Subito dopo il match, mister Pino Neto ha dichiarato: “Sicuramente non sono contento né del risultato né della prestazione dei ragazzi perché, in fondo, non c’è stata. Il Trevignano ha meritato di vincere, noi, purtroppo, eravamo parecchio sottotono”.

“In settimana – ha aggiunto lucidamente il mister – dovremo lavorare sicuramente sulla testa e sulla tenuta psicologica. Oggi, è mancata quella. Eravamo poco concentrati come se avessimo poca voglia di vincere i duelli. Quando si gioca così, c’è poco da fare” ha concluso in modo duro l’allenatore.

Insomma, è stata una giornata no per la squadra, ma non c’è tempo per piangersi addosso. Sabato 16 novembre si torna in campo in quel di Oriolo, una formazione che arriva da una vittoria convincente contro il Cura Calcio. Nonostante questo, il match potrebbe essere alla portata di Molinari e compagni, chiamati a ritrovare subito la grinta mostrata un paio di settimane fa contro la capolista.