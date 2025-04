Calcio, Roberto De Luca è il nuovo responsabile della scuola calcio della Virtus MSN

Roberto De Luca torna alla Virtus Marina di San Nicola dove raccoglierà il testimone di mister Bonafiglia alla guida della scuola calcio

La Virtus Marina di San Nicola ha scelto il nuovo responsabile della sua scuola calcio per la stagione 2025-2026: Roberto De Luca. Dopo due anni di intenso e apprezzato lavoro, per motivi personali, il Mister Marco Bonafiglia, attuale responsabile delle attività di base della Virtus MSN, lascerà il suo ruolo. Il direttore della Società di San Nicola, Vincenzo Bari, ha individuato nel Mister Roberto De Luca, una persona stimata sul territorio e qualificata per poter proseguire nel ruolo di responsabile della scuola calcio l’ottimo lavoro intrapreso dal mister Bonafiglia. Mister storico del territorio, per De Luca è un vero e proprio ritorno a casa.

Dopo aver trascorso 10 anni con la Virtus Ladispoli e aver partecipato attivamente alla nascita del centro sportivo della frazione marina con icone locali come Giuseppe Davoli, Sergio Nardocci o Angelo Sale, De Luca tornerà a guidare il settore dei piccoli rossoblù a partire dalla prossima stagione, raccogliendo il testimone di mister Bonafiglia, impegnato con la Virtus MSN fino a fine anno. Roberto De Luca ha collezionato buoni successi con le società del territorio, seguendo progetti sin dalla loro fase embrionale come accaduto in quel di Tragliata dove, in pochi mesi, il numero di iscritti si è moltiplicato. Palidoro, Passoscuro e poi lo stop forzato a causa degli impegni lavorativi che, però, non ha spento la passione per il calcio. Da un paio d’anni, accompagnando il suo nipotino agli allenamenti, si è avvicinato alla Virtus Marina di San Nicola e ha deciso di credere nel progetto, dando il suo apporto.

“Voglio trasmettere ai bambini l’amore per questo sport – ha esordito il mister – e non le malizie del calcio. Bisogna insegnare il rispetto per l’avversario e per il gioco in sé, valori che sono ai minimi. Prendo questa realtà con l’obiettivo di far crescere il settore sia dal punto di vista del numero di bambini che dal punto di vista dei tecnici. Ma l’obiettivo principale rimane sempre che i bambini di divertano perché se ti diverti, hai già vinto. Ho allenato tutte le categorie, ma veder migliorare e crescere i bambini è la soddisfazione più grande. Capita che a settembre arrivino senza sapere nulla e che a giugno sappiano condurre il pallone con la testa alta ed è un orgoglio personale. Non hai il ragazzo già pronto a cui non puoi insegnare nulla, ma un bambino che devi accompagnare nel suo percorso. Per questo, voglio trasmettere agli allenatori questa visione”.

“Ho visto questo centro crescere e sono contento che stia evolvendo ancora – ha proseguito De Luca – sono sicuro che con la dirigenza si possa fare un bel lavoro. Li voglio ringraziare pubblicamente per la fiducia che mi stanno dando. Per me è un vero onore tornare a casa con questo incarico”.