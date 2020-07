Condividi Pin 1 Condivisioni

Lo rende noto la società sportiva. “Il Ladispoli non si da per vinto”

Calcio, retrocessione in Eccellenza: il Ladispoli ricorre al TAR – Così il Ladispoli Calcio in una nota riportata sul proprio sito: “Il Ladispoli Calcio nella persona della sua presidentessa Sabrina Fioravanti e della sua vicepresidente Barbara Del Greppo dichiara che la società a seguito del responso del Consiglio Federale in merito alla retrocessione in Eccellenza, proseguirà la sua battaglia legale al Tar del Lazio.

Il Ladispoli, insieme alle altre società del gruppo “Salviamoci” non si da per vinto ed è pronto per questa nuova battaglia.”