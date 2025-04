Calcio, partita decisiva per la Virtus Marina di San Nicola

Domenica, al Lombardi, il momento della verità. Serve una vittoria – e un po’ di fortuna – per raggiungere l’obiettivo salvezza

Una partita che vale una stagione, domenica 13 aprile alle ore 11:00 allo stadio A. Lombardi di Marina di San Nicola, la Virtus MSN scenderà in campo per acciuffare la salvezza nel campionato di calcio di seconda categoria. Gli uomini di mister Pino Neto affronteranno il Viterbo FC già sicuro della permanenza nella serie. Conquistare i 3 punti sarà fondamentale, ma bisognerà guardare con molta attenzione al risultato tra Cura Calcio e Vejanese. Infatti, il Cura Calcio, diretta competitor, è avanti negli scontri diretti e, in caso di parità, finirebbe davanti in classifica.

I 2 match, tra l’altro, verranno disputati in contemporanea, il che rende ancora più adrenalinico il finale di stagione. Purtroppo, essere tornati a mani vuote dalla trasferta con l’Atletico Monte Romano ha messo Molinari e compagni in una posizione precaria.

“L’importante è vincere – ha dichiarato il vicepresidente Deleuse – poi aspetteremo il verdetto del campo, sperando ci sorrida. Per noi è un vero e proprio spareggio. Colgo l’occasione per invitare tutti i tifosi e gli appassionati allo stadio per sostenere la nostra prima squadra, servirà l’aiuto di tutti, pubblico incluso”.