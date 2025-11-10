Calcio: pareggia la Virtus MSN, partita dai due volti per i rossoblù

2-2 tra Virtus MSN e Evergreen Civitavecchia, ma i rossoblù erano avanti di 2 gol dopo il primo tempo

Weekend controverso per la Virtus Marina di San Nicola che, dopo la sconfitta della scorsa settimana, ha conquistato un punto contro la Evergreen Civitavecchia. La gara, disputatasi, ieri, domenica 9 novembre alle 15:00 sul campo civitavecchiese, era ampiamente appannaggio degli uomini di mister Pino Neto, in vantaggio 2 a 0 al termine del primo tempo. Nella seconda frazione di gioco, però, gli avversari hanno reagito pareggiando in conti negli ultimi venti minuti di gara, 2 a 2 e un punto a testa.

“Cercavamo il riscatto dopo una brutta sconfitta interna” ha spiegato il mister rossoblù. “Purtroppo, ci siamo riusciti a metà. È stata una partita dai due volti perché, dopo un primo tempo a senso unico, non abbiamo chiuso i conti e loro hanno accorciato con un gol devo dire dubbio per poi pareggiare nel finale. Comunque, la colpa è nostra”.

“La considero un’occasione persa – ha aggiunto Neto – paghiamo lo scotto di essere una squadra giovane, ma si deve fare assolutamente meglio. È la seconda volta che andiamo sopra di 2 e ci facciamo riprendere senza portare a casa l’intera posta in palio. Abbiamo le potenzialità, ma, se analizzo le partite, abbiamo regalato già 7-8 punti ai nostri avversari”.

Attualmente terzultimi a quota 5 punti, Molinari e compagni potranno ripartire già domenica prossima quando, a San Nicola (h.11), arriverà la VIS Bracciano, fanalino di coda della pool.