Calcio, Oberdan Scotti nuovo direttore sportivo della prima squadra dell’Asd Città di Cerveteri

Oberdan Scotti nuovo direttore sportivo della prima squadra dell’Asd Città di Cerveteri.

A renderlo noto la stessa società sportiva di calcio, che attraverso il proprio profilo Facebook dichiara:

Entra a far parte della nostra famiglia, con la figura di direttore sportivo della prima squadra e del settore agonistico Oberdan Scotti che, insieme al nostro DG Valerio Gnazi ed al mister “Lupo” Ferretti, siamo sicuri formeranno una triade importante sia per la direzione sportiva della società tutta, sia per la valorizzazione del nostro settore giovanile ma soprattutto per far sbocciare i ragazzi che sono approdati (ed approderanno…) in prima squadra.

Questa è la linea societaria e pensiamo di aver gettato basi importanti, il resto lo dirà il campo.

Benvenuto Oby e buon lavoro.