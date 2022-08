New entry nello staff medico, arriva la qualità e l’esperienza di Claudio Libbi. Il presidente Fioravanti: “Carichi e motivati non vediamo l’ora di iniziare il campionato”

Calcio, Ladispoli: prima squadra ai nastri di partenza

Primo raduno a porte chiuse per la prima squadra della SSD Academy Ladispoli. La scelta scaturisce dalla necessità societaria di definire ancora gli ultimi fondamentali passaggi in vista del prossimo campionato.

Il team di mister Micheli è pronto per la nuova stagione ormai alle porte, la squadra è al completo, manca probabilmente l’ultimo colpo di mercato sul quale sta lavorando da settimane la presidentessa onoraria Sabrina Fioravanti con il suo staff.

Non è stato preso bene da tutti questo primo allenamento a porte chiuse, ma la necessità di serietà e concentrazione da parte della squadra sono la priorità imprescindibile che non possono venire meno in questo delicato momento.

La presentazione ufficiale è comunque ormai vicina.

Una notizia possiamo darla: nello staff medico della SSD Academy Ladispoli è entrato ufficialmente il fisioterapista Claudio Libbi.

Nome che rappresenta esperienza, serietà e passione, curriculum di spessore che lo portano a Ladispoli dopo Viterbese, Civitavecchia e Santa Marinella. Insomma, tutto porta a proiettare il Ladispoli verso una stagione di alto livello, ne è convinta la padrona di casa Sabrina Fioravanti: “Stiamo definendo gli ultimi nomi sia per quanto riguarda la squadra che per lo staff tecnico. Ma ci siamo! Siamo carichi, motivati e non vediamo l’ora di iniziare il campionato. Sono consapevole che non sarà una stagione facile, ma sono altrettanto fiera della squadra che abbiamo costruito. Sono convinta che abbiamo tutte le carte in regola per ambire ad alte posizioni”.