Calcio, Ladispoli in salsa rosa, arriva la neo presidente Sabrina Fioravanti

La nuova proprietaria sarà affiancata da uno staff in cui sarà forte la presenza femminile

La notizia era nell’aria da giorni, ma ora, come riporta il Messaggero, è ufficiale: Sabrina Fioravanti è la nuova proprietari del Ladispoli Academy. L’imprenditrice dunque succede ad Umberto Paris, che però rimarrà alla guida della società fino a fine stagione.

Fioravanti, 54 anni, verrà affiancata dalla vicepresidente Barbara del Greppo e avrà il compito di investire sull’impiantistica, ma anche sullo sviluppo del settore femminile, che vede Ladispoli come una delle prime città del comprensorio in cui si sta investendo sul calcio in rosa.

Di Alessandro Ferri