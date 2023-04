A due gare dal termine serve un miracolo per il play out

Calcio, la retrocessione del Cerveteri è sempre più vicina –

Un pari che serve a poco ed il Cerveteri, ora, a due gare dal termine rischia di retrocedere senza passare per i play out. La gara di domenica, come sempre, ha visto una squadra ben messa in campo, giocare la palla, avere iniziative, ma peccare di inesperienza. L’1 – 1, con il goal messo a segno da Simone Piano, è pieno di rimpianti, come quel tiro ravvicinato di Russo che si stampa sul palo, a porta quasi sguarnita. C’è il doppio giallo a Giannotti, a venti minuti dalla gara, a condizionarne l’esito. I Cervi si fanno pareggiare, raccolgono un punto che lascia qualche speranza accesa. Domenica c’è la trasferta di Maccarese, squadra in corsa per il secondo posto, e per concludere in casa con il Fiano Romano. Due vittorie non potrebbero bastare, ma c’è chi ci crede ancora.