Calcio, Cerveteri: prova di forza sul campo della Longarina, domenica gli etruschi sono attesi in una partita insidiosa –

Il Cerveteri si proietta a domenica, nella sfida sul campo della Longarina, reduce da un momento positivo. I verde azzurri hanno il compito di riscattare il pareggio di domenica e mister Gabrielli si affida a una squadra da cui vuole una risposta immediata. Domenica scorsa, purtroppo, il pari è stato un risultato stretto, soprattutto per come è stato originato. I Cervi, dunque, cercheranno di tornare al successo, provando ad espugnare il campo di una formazione in ripresa. In classifica, comunque, rimangono a 10 punti, in una posizione del tutto positiva per gli etruschi.