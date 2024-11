Calcio, Cerveteri. Lupi: “Noi società solida, ci farebbe piacere che qualche imprenditore si facesse avanti con la stessa nostra passione” –

Dopo la sconfitta di domenica, la prima casalinga, il presidente Andrea Lupi ha analizzato la gara. “Devo dire che il Tarquinia ha meritato, è una sconfitta che ci deve aiutare a capire gli errori e a rialzarci”. Più in generale, ha parlato anche del momento societario, chiarendo alcuni aspetti. “Noi siamo una società solida, ci tengo a precisare questo. Certo, ci piacerebbe che qualche imprenditore di Cerveteri si facesse avanti, ci aiutasse anche perché credo che noi, pur non essendo di Cerveteri, ci siamo presi a cuore questa città e i colori. Pertanto ci farebbe piacere che qualcuno condivida il nostro progetto, che io e mio padre portiamo avanti senza fini personali, ma solo per l’amore che abbiamo verso questo club. Mi auguro che ci sia qualcuno che accolga questo appello e lo faccia con lo stessa passione che ci mettiamo noi. In due anni abbiamo ristrutturato uno stadio, che era destinato a chiudere. Abbiamo una scuola calcio importante e un vivaio di spessore. Credo che di cose ne abbiamo fatte.”