Lupi : ” Con voi vogliamo ripartire per portare il Cerveteri dove merita. Un pubblico così è solo che da ringraziare”

La retrocessione in Prima categoria, a un mese di distanza, sembra essere stata smaltita dalla tifoseria, che non mollerà di seguire le sorti dei verdeazurri. Al di là della categoria, come spesso recitano gli striscioni, anche per il prossimo campionato sugli spalti dell’Enrico Galli ci sarà la presenza degli ultras. Il gruppo di tifosi, composta da ragazzi, uomini e donne, ha dimostrata di non meritare la retrocessione. ” Devo ammettere che sono stati la grande sorpresa della stagione – ha detto il presidente Andrea Lupi – L’affetto che ci hanno dimostrato, seguendoci anche in trasferta, non è stato ripagato dalla stessa moneta . Sono stati il nostro dodicesimo , non ci sono aggettivi per sottolineare la loro presenza assidua. E’ con loro che vogliamo ripartire per fare una grande stagione, sperando che siano ancora tanti e ci confermino la loro presenza sugli spalti” .

Fa.No.