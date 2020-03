Condividi Pin 0 Condivisioni

Calcio, Cerveteri: 6 gol al Gallese ed Eccellenza sempre più possibile – Sempre al comando, un punto avanti al Fiumicino. La vittoria di domenica per 6 a 0 contro il fanalino di coda Gallese cancella un’altra domenica sulle nove che rimangono a disposizione. Per il Cerveteri è un periodo positivo con il successo di domenica si sta assicurando, male che le vada, l’accesso ai play off. Rimane il fatto che questa squadra possa ambire al salto diretto in Eccellenza, traguardo inaspettato alla vigilia del torneo. I verdeazurri hanno vinto una gara facile domenica, sbloccatasi solo nella ripresa dopo un primo tempo opaco e senza emozioni. Tre punti che permettono di mantenere dietro il Fiumicino e le altre rivali, tra cui il temibile Canale Monterano, a debita distanza. E’ un Cerveteri che vuole arrivare alla gara più importante della sua stagione, il 29 marzo in casa con il Fiumicino, nella miglior posizione in classifica per tirare la volata. Peccato che ci sia poco entusiamo, un’attenzione molto scarsa dei tifosi che seguono da lontano le vicende verdeazzurre.