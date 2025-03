Cavedale, Cesarini e Pennacchio, giocatori classe 2010 seguiti da mister Carbone, hanno ricevuto la convocazione Federale

Calcio, 3 ragazzi di Cerveteri convocati con la rappresentativa di Viterbo

È ufficiale, tre ragazzi della RIM sono stati convocati dalla FICG per un raduno utile a creare la rappresentativa di Viterbo che disputerà il torneo con gli altri comitati del Lazio. E’ vero, si tratta di una prima fase di osservazione, ma è la prima volta nella storia della società che alcuni ragazzi delle giovanili vengono selezionati dai tecnici della federazione. In particolare, gli allenatori hanno convocato: Alessandro Cavedale – portiere, Gabriele Cesarini – esterno e Giacomo Pennacchio – centrocampista centrale. I tre giovani calciatori, unici sul territorio a partecipare all’allenamento, stanno disputando il campionato Under 15 e, attualmente, sono alla guida del girone provinciale di Viterbo.

“Il gruppo dei 2010 è veramente forte” ha esordito mister Carbone, allenatore della squadra. “Loro sono arrivati quest’anno e ho cercato di farli crescere, ridandogli fiducia. Spero che possano continuare questo percorso di selezione e arrivare a disputare le eventuali finali tra province perché sono iniziative molto belle che fanno bene ai ragazzi. Per noi, come secondo anno di settore giovanile, questo è un risultato positivo perché dimostra che c’è interesse per il lavoro che stiamo facendo. Con l’aggiunta di Paolo Lancianese, abbiamo migliorato tutto a partire dai rapporti con la Federazione. Chiaramente anche la soddisfazione personale è grande. L’obiettivo è prepararli per il futuro e non necessariamente vincere il campionato. A me interessa che loro crescano e che possano fare esperienze a prescindere dal titolo di questa stagione. Devo dire che loro sono ragazzi bravissimi, si impegnano e sono educati. Tutti gli allenatori li vorrebbero avere e, infatti, molte società si stanno affacciando, su tutte la Lazio che, vista la nostra collaborazione, li monitora costantemente”.

Cavedale, Cesarini e Pennacchio raggiungeranno il campo sportivo di Grotte Santo Stefano martedì 4 marzo – domani – alle ore 15:30.