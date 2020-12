Share Pin 0 Condivisioni

Che il 2021 sia l’anno in cui le speranze si trasformano in fatti concreti

Buona fine e buon inizio

di Riccardo Dionisi – direttore responsabile

Mancano poche ore e questo 2020 sarà alle spalle, nello zaino dei ricordi come il 2019 e tutti quelli venuti prima di lui. E’ stato un’anno complesso per il pianeta. La pandemia ci ha accompagnato per quasi tutti i 12 mesi tra lockdown, riaperture e zone colorate.

Abbiamo imparato ad indossare una maschera (quella di prima era invisibile), abbiamo raffreddato i nostri slanci, strozzato gli abbracci, allungato le distanza interpersonali. Di certo un anno che non dimenticheremo visto che questa emergenza sanitaria si porterà con sé i detriti di un tessuto sociale ed economico sfaldato, messo praticamente in ginocchio da questo uragano inaspettato.

Buona fine e buon inizio lettori di Baraondanews!

Questo 2020 ci ha tolto la serenità e probabilmente ha cambiato, per lungo tempo, il nostro approccio alla vita. Non ci ha reso migliori, era difficile immaginarlo, ma sicuramente diversi.

Dovremo imparare a fare di nuovo tante cose come se fosse la prima volta: ecco forse questo è quello che dovremmo augurarci per l’anno che sta per entrare, ovvero tornare a qualche buona, vecchia, a volte sbagliata, abitudine. Ci ha tolto tanto, ma ci ha anche dato tanto tempo (forse troppo) per pensare e per ripercorrere, con più attenzione, alcune fasi della nostra vita.

Non abbiamo mai tempo per riflettere, in questo 2020 ne abbiamo avuto a sufficienza. Forse qualcuno avrà sprecato questa possibilità, ma si è ancora in tempo alla luce del fatto che ci aspettano ancora mesi di restrizioni.

Ci ha tolto i sorrisi, spesso nascosti sotto le nostre mascherine colorate, ci ha tolto spesso gli affetti. Quello che però non potrà toglierci il 2020 e nemmeno questo inizio 2021, che stiamo per festeggiare, è la caparbietà, la voglia di sognare, la capacità di sapere ascoltare le nostre emozioni. Non ci ha tolto la voglia di immaginare un futuro migliore in cui la vita torni a prenderci per mano e a colorare le nostre giornate.

Questo 2020 ha spazzato una parte della nostra storia, ha piegato la vita di tante persone care. Ha lesionato la memoria storica di questo paese e di tanti altri, ma la nostra spina dorsale, seppur sofferente, non ha perso la sua funzionalità. Ci aiuterà a rialzare la testa, a guardare di nuovo agli arcobaleni del cielo e dell’anima.

Ci sosterrà sotto la pioggia, nelle intemperie e nel sole.

Stiamo per voltare pagina e tutti ci stiamo augurando che il 2021 sia migliore di questo anno che ci lasciamo alle spalle. Ecco l’augurio che rivolgo a tutti è che sia l’anno della rinascita, delle speranze che si trasformano in fatti concreti. Mi auguro sia per tutti voi l’anno degli abbracci, quelli da cui non si ha voglia di staccarsi.

Che sia l’anno della luce, quella accecante per gli occhi.

Un augurio speciale ai nostri lettori. Siete stimolo continuo al miglioramento.

Buona fine e buon inizio!