Bridget Mary Marton pubblica il suo primo libro, Pentagonum

La giovane scrittrice residente a Cerveteri impegnata nella pubblicazione di una nuova saga fantasy si cinque libri

Bridget Mary Marton, una giovane scrittrice di Cerveteri pubblica “Pentagonum”, il primo dei suoi cinque volumi di una saga fantasy, ideata in giovane età e portata a termine solo dieci anni dopo, grazie ad un viaggio ispirazionale al Circolo Polare Artico che ha positivamente influenzato la scrittrice nel raccontare ai lettori esperienze di vita vissute in quel percorso.

Pentagonum, di Bridget Mary Marton

Qui ha (ri)scoperto l’amore e il rispetto per la natura non è un caso che le scelte di pubblicazione del libro sono completamente eco-friendly (dal packaging e segnalibro in omaggio 100% sostenibili, alla scelta della tipografia certificata FSC).

Un romanzo accattivante con una trama densa di mistero, con degli oggetti e dei numeri evocativi (da qui in nome Pentagonum, da penta, ossia cinque).

La protagonista Holly è una ragazza come tante, una vera ritardataria con la testa tra le nuvole, amante dei libri, dei miti e delle leggende, il suo carattere curioso e stravagante la porterà ad imbattersi in particolari avventure che cambieranno il corso della storia.

È senza alcun dubbio un errore considerare il libro come un volume per ragazzi, è un testo adatto anche agli appassionati del fantasy non più giovanissimi. Il romanzo spinge il lettore a riflettere su come gli spettri del passato a volte possano tornare trasformando un mondo colorato e giocoso in un luogo fitto di misteri irrisolti.

L’autrice afferma infatti che “l’avventura della protagonista può essere paragonata a quell’incertezza che tutti, almeno una volta nella vita ci troviamo ad affrontare: dover prendere decisioni senza conoscere a pieno le conseguenze. In una tale situazione siamo spinti ad informarci ma anche affidarci al nostro istinto, ai valori e al nostro cuore […] viviamo in un momento storico dominato dalle incertezze sul futuro: pensiamo ai cambiamenti climatici, alla pandemia, tutto questo ci avvicina ad Holly (la protagonista) e alla leggenda del Pentagonum più di quanto si possa immaginare”.

Bridget Mary Marton, scrittrice

È un libro da leggere tutto d’un fiato, un romanzo enigmatico, che va dalla fiaba, al thriller ecologico, dal gotico al soprannaturale, una lettura avvolgente e scorrevole che vi accompagnerà in un viaggio ricco di misteri e scoperte.

Puoi trovare “Pentagonum” di Bridget Mary Marton online o presso le librerie:

L’Aracontastorie, in Via Rio dei Combattenti 4, Cerveteri

Scritti & Manoscritti, Via Ancona 180, Ladispoli

on-line: https://www.pentagonumbmm.com/product-page/libro

Bridget Mary Marton autrice di “Pentagonum” sui social

pagina instagram

