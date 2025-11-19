Bracciano, venerdì 21 novembre sospensione idrica programmata

Si comunica che, per lavori di manutenzione programmata, venerdì 21 novembre dalle ore 08:00 alle ore 18:00 si potrebbero verificare abbassamenti di pressione con possibili mancanze d’acqua nel Comune di Bracciano.
In particolare le zone interessate sono:
- zona Vigna di Valle, via della Macchina, via della Lega, via della Conchetta, via di Fra Giovanni, via del Dattero, via del Patrigliollo, via del Pepe, zone limitrofe.
Per i casi di effettiva necessità potrà essere predisposto un servizio di rifornimento con autobotte da richiedere preventivamente tramite il numero verde 800 130 335.
Per informazioni e segnalazioni contattare il numero verde 800 130 335.