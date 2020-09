Share Pin 18 Condivisioni

Gli alunni resteranno comunque in isolamento fiduciario per 14 giorni

Bracciano, negativi i bambini della scuola elementare Tittoni –

Sono risultati tutti negativi i bambini della classe della scuola elementare Tittoni dove ieri è risultata positiva una bambina.

I bambini resteranno comunque in isolamento fiduciario per 14 giorni in quanto sono entrati a contatto con la compagnetta di classe.

All’interno dell’istituto scolastico, come spiegato ieri dal sindaco di Bracciano, Armando Tondinelli, sono risultati positivi anche tre operatori scolastici.