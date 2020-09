Share Pin 1 Condivisioni

Giovedì 1 ottobre nuovo appuntamento tra musica ed enogastronomia al risotrante Zi Maria

Cerveteri musica: al Sasso Augusto Travagliati e Indino calano il tris

Augusto Travagliati e Stefano Indino, eccellenze musicali del Litorale e non solo, calano il tris. Giovedì 1 ottobre, nella cornice del Ristorante Trattoria Zì Maria, nuovo aperitivo in musica.

Una serata tra prodotti di qualità e le colonne sonore e i brani, dal jazz al moderno, provenienti da tutto il mondo, interpretati da due straordinari artisti come Augusto Travagliati, già Direttore del Gruppo Bandistico Cerite e della Moonlight Big Band, che si esibirà al clarinetto, e Stefano Indino, fisarmonicista di fama nazionale che negli anni ha legato il suo nome ai grandi della musica, come Massimo Ranieri, Fiorella Mannoia e molti altri.

Dopo il grande successo dei primi due appuntamenti, nella prestigiosa location di Zì Maria, si torna a respirare grande musica. Una bella serata da trascorrere all’interno di un’attività prestigiosa di Cerveteri, nella frazione del Sasso

Per maggiori informazioni e prenotazioni per la serata, contattare con un messaggio WhatsApp il numero 3331727014 oppure chiamare lo 0699079029. Appuntamento in Sasso Manziana n.2 al Sasso.