Si sono svolti, presso la baia di Arzachena in Sardegna, i Campionati Europei 2025 IQFoil Youth & Junior, la classe olimpica giovanile del windsurf, manifestazione che ha visto la partecipazione di oltre 300 atleti provenienti da tutta Europa. Sette giorni di regata con vento che è variato da 10 a oltre 30 nodi. Mattia Saoncella ITA 830, dopo la medaglia di bronzo conquistata al Mondiale di Brest a luglio 2025, è il nuovo Campione Europeo maschile U19. Nella Gran Final, che si è svolta con condizioni di vento molto instabile, Mattia Saoncella, pur partendo dal 3′ posto, ha offerto una straordinaria prestazione, tagliando il traguardo per primo e assicurandosi il titolo europeo.

Bracciano, Mattia Saoncella Campione Europeo IQFoil youth ad Arzachena