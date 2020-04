Condividi Pin 1 Condivisioni

Un’azione importante attuata dall’Amministrazione Tondinelli

Bracciano, interventi in via dei Lecci: al via l’abbattimento delle barriere architettoniche e il rifacimento delle strade-

“Via libera al rifacimento delle strade dissestate a Bracciano ma prima del restyling abbiamo pensato ad abbattere le barriere architettoniche”.

Un’azione importante è stata attuata dall’Amministrazione Tondinelli che nel progetto di rifacimento della strada via dei Lecci e dintorni, per cui il cantiere riparte nei prossimi giorni, ha prima pensato a un ambiente accessibile per i disabili, anziani con difficoltà motorie e anche genitori con i passeggini e bambini: “Qualsiasi amministratore – dichiara il Vice Sindaco Luca Testini – dovrebbe accompagnare un disabile con la carrozzina per la Città e prendere nota di tutte le difficoltà che incontra per cercare di ridurre i disagi. È per questo che abbiamo ridisegnato una via dei Lecci senza barriere architettoniche”.

Il Sindaco Armando Tondinelli è soddisfatto: “Stiamo lavorando senza sosta per consegnare una città con le strade asfaltate. In via dei Lecci abbiamo operato una messa in sicurezza a 360 gradi, piantumando 50 lecci al posto di 8 pini che danneggiavano l’asfalto. E adesso con l’abbattimento delle barriere architettoniche prima dell’asfaltatura abbiamo disegnato una strada nuova a misura di cittadino”.