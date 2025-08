Bracciano, inaugurato il cantiere del PUI Sport per la riqualificazione del Palazzetto Starnoni –

Questa mattina, con grande soddisfazione, abbiamo inaugurato ufficialmente l’apertura del cantiere per la riqualificazione del Palazzetto Starnoni in via delle Palme, un intervento atteso, concreto e strategico per il futuro dello sport a Bracciano.

Si tratta di un progetto inserito nel PUI – Programma Urbano Integrato finanziato con fondi del PNRR, che restituirà alla nostra comunità un impianto moderno, sicuro, sostenibile e pronto ad accogliere atleti, scuole, famiglie e tutte le realtà sportive del territorio.

Con me, in questa giornata simbolica ma operativa, c’erano il Vicesindaco di Città Metropolitana di Roma Capitale Pierluigi Sanna, la Consigliera Metropolitana Alessia Pieretti, Emiliano Minnucci, amministratori, tecnici, dirigenti e i rappresentanti delle associazioni sportive e del Consiglio di Quartiere di Bracciano Nuova.

Capisaldi del progetto sono l’eliminazione delle barriere architettoniche, l’efficientamento energetico, la sostenibilità ambientale e la multidisciplinarietà sportiva volto a restituire al quartiere e a tutto il territorio un’area che dal 2018, dopo la sua chiusura, è stata oggetto di degrado e atti vandalici.

Non è solo un intervento di riqualificazione: è un investimento sul benessere, sull’inclusione, sul valore educativo dello sport.

Il Palazzetto tornerà ad essere un punto di riferimento per i giovani e un luogo vivo e accessibile.

Oggi non abbiamo solo aperto un cantiere, abbiamo aperto una nuova pagina per lo sport a Bracciano.

Dopo anni bui per le strutture sportive, passo dopo passo, cominciamo a rivedere la luce.

Grazie a tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile questo progetto: a Città Metropolitana di Roma Capitale, all’Assessore Ida Maria Nesi e a tutta la mia squadra di governo, agli uffici comunali, in particolare all’ing. Luigi Di Matteo, per aver seguito con professionalità e passione la fase iniziale di programmazione del PUI sport prima del pensionamento.

Bracciano sta crescendo, e lo sta facendo con visione e concretezza.