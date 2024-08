Bracciano: il Sindaco Crocicchi chiede un cambio di passo ad Acea Ato2

Comunicato stampa del Sindaco di Bracciano

Durante la conferenza dei Sindaci con Acea Ato2, ho rappresentato con fermezza la posizione del Comune di Bracciano riguardo ai numerosi disagi segnalati dai cittadini, sottolineando l’urgente necessità di interventi risolutivi per le problematiche che affliggono la nostra comunità, ribadendo la necessità di un cambio di passo nella gestione del servizio idrico.

Lo sforzo operativo messo in campo ogni giorno dal gestore purtroppo non è più sufficiente per garantire un servizio adeguato. È inaccettabile che i cittadini paghino bollette elevate senza ricevere servizi adeguati.

I gravi disservizi rappresentati quotidianamente soprattutto in alcune zone e, più in generale, le condizioni in cui riversa la rete idrica rendono necessario e non più rinviabile un piano straordinario di investimenti con interventi strutturali rilevanti, in grado di prevenire le mancanze d’acqua e le perdite anziché rincorrerle.

Il cambiamento climatico in corso e la conseguente riduzione dell’apporto idrico richiede sicuramente un uso responsabile della risorsa da parte dei cittadini, ma rende indispensabile e urgente un cambiamento radicale da parte di Acea Ato 2 nella gestione ordinaria e soprattutto negli investimenti straordinari e strutturali per riqualificare la rete idrica e per garantire un diritto universale a tutti.

Giovedì prossimo chiederò al Consiglio Comunale di impegnare formalmente la Giunta a intraprendere ogni azione utile per ottenere dal gestore interventi efficaci sia nel breve che nel lungo periodo.

Confido che questa iniziativa rappresenti un passo concreto verso la tutela dei diritti dei cittadini e il miglioramento della qualità dei servizi offerti.

Rimaniamo a fianco dei cittadini e continueremo a monitorare attentamente la situazione, garantendo massimo impegno e costanza nella ricerca di soluzioni efficaci e tempestive.

Marco Crocicchi

Sindaco di Bracciano