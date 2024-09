Bracciano, il 22 settembre 3ᵃ edizione di “Salute, Solidarietà, Sport”.

Il prossimo 22 settembre 2024 si svolgerà a Bracciano la 3ᵃ edizione di “Salute, Solidarietà, Sport”, indetta con il Patrocinio del Comune e il supporto di A.V.A.B. Protezione Civile.

All’interno dell’evento, a cura del Gruppo Donatori Sangue “Francesco Olgiati” ODV, dalle ore 8 alle ore 11, prevista una raccolta del bene più prezioso alla vita, destinato al Policlinico Universitario “Agostino Gemelli”.

Siamo molto felici di annunciare la terza edizione di “Salute, Solidarietà, Sport” – afferma infatti intervistato il Vicepresidente del Consiglio Comunale, nonché Delegato allo Sport, Emilio Scarafoni –. Anche quest’anno la piazza del Comune ospiterà tutte le associazioni sportive del territorio che hanno aderito all’iniziativa. È un evento a cui la nostra Amministrazione tiene molto, perché riteniamo che salute, solidarietà e sport siano tra le cose più importanti e decisamente collegate tra loro.

Con il Dottor Giovanni Bonetti, Presidente del Gruppo Donatori Sangue “Francesco Olgiati” ODV – prosegue il Delegato – sin da subito è nata una bella sintonia e ci tenevamo entrambi a questa collaborazione, per sensibilizzare le persone sia verso l’importanza delle donazioni, sia per il benessere psicofisico che da lo sport.

Nelle altre edizioni – spiega Scarafoni – abbiamo avuto un ottima affluenza di genitori e bambini del territorio che si sono cimentati nelle varie discipline sportive. Molto gradito è anche il momento in cui premiamo gli atleti che maggiormente si sono distinti durante l’anno.

Come amministrazione ci stiamo impegnando il più possibile a promuovere attività sportive sul territorio, che per conformazione risulta essere ideale per tutte le tipologie di sport. Siamo riusciti domenica ad inaugurare finalmente il campo sportivo, chiuso dal lontano 2018 e che finalmente può accogliere nuovamente tutti i ragazzi di Bracciano. – ha concluso il Vicepresidente del Consiglio Comunale.