Bracciano, è guarito dal Covid il Sindaco Tondinelli

«Sono guarito dal Covid: è stato un decorso difficile ma ne sono uscito e ringrazio tutti i cittadini e gli amici per il grande affetto che mi hanno dimostrato». Il sindaco di Bracciano, Armando Tondinelli, 55 anni, ha sconfitto il virus dopo quasi un mese di isolamento e ieri è tornato al palazzo comunale: «Non bisogna sottovalutare la malattia e rispettare le regole con rigore. Dobbiamo stare attenti a non portare il virus nelle case proteggendo gli anziani, i bambini e i soggetti a rischio. Ringrazio la Asl Rm4, i medici e gli operatori sanitari che instancabilmente portano avanti un lavoro enorme». A renderlo noto è lo stesso primo cittadino in un’intervista rilasciata oggi a “Il Messaggero”.

Il primo cittadino ha passato diversi stadi del Covid. Dalla febbre alta, ai dolori muscolari, poi spossatezza e difficoltà respiratorie. Racconta di un «percorso complesso» ma manda un messaggio di ottimismo: «Si può superare il momento, singolarmente e tutti insieme». Tondinelli si rivolge anche ai giovani: «Ai ragazzi vorrei dire di non prendere alla leggera il virus. La gran parte di loro è responsabile, ma bisogna che tutti ricordino che anche quando il Covid è senza sintomi si diventa potenzialmente pericolosi per i soggetti più a rischio come gli anziani e le persone con patologie».