Bracciano, domani arriva la tensostruttura per il pre triage al Padre Pio

Bracciano, domani arriva la tensostruttura

“La tenda pre triage è una tensostruttura dedicata ad ospitare quei pazienti che manifestano sintomi sospetti di coronavirus per separare il percorso del triage dai pazienti che necessitano dell’assistenza del pronto soccorso. Domani pomeriggio si provvederà al montaggio che avverrà proprio accanto al pronto soccorso.

Si sta in queste ore lavorando presso la direzione strategica per trovare una soluzione interna all’ospedale che permetta l’attesa in un luogo dedicato, di quei pazienti che aspettano di eseguire il tampone.

La Asl Roma 4 raccomanda di seguire le disposizioni regionali, di non uscire di casa se non se ne ha necessità, in modo da contenere il contagio”.

Lo comunica la ASL in una nota.