Bracciano, centrodestra contro centrosinistra al ballottaggio

Il sindaco uscente e candidato del centrodestra, Armando Tondinelli: “Dobbiamo evitare di arretrare nel Medioevo”

A Bracciano si terrà il ballottaggio il il 17 e 18 ottobre.

Sarà una sfida che vedrà contrapporsi il centrodestra contro il centrosinistra. Il sindaco uscente Armando Tondinelli, fa il bilancio di questa prima tornata e prima di tornare a parlare del programma si è voluto soffermare per ringraziare tutti: “Grazie ai braccianesi per il grande sostegno che è arrivato compatto spazzando via qualsiasi dubbio”.

“Ci siamo e siamo pronti per proseguire con il rilancio di Bracciano per cui ci sono, nell’immediato, ancora tanti frutti da raccogliere come il rifacimento di altre 15 strade che stiamo operando”.

“Il mio primo pensiero stamattina è stato quello di ringraziare uno ad uno per il grande sostegno che ci avete dimostrato e che personalmente mi avete rinnovato. Non vi ringrazierò mai abbastanza!”

“Adesso ci aspettano giorni intensi in cui è importantissimo portare a votare chi è rimasto a casa. Con l’impegno di tutti, della meravigliosa comunità che ho conosciuto, andiamo a riconfermare il buon governo della Città”.

“Vi chiedo adesso di essere calamite di tutte le forze positive e creative che ci sono nel nostro paese. Dobbiamo con tutte le nostre forze evitare che Sala governi, perché con Crocicchi c’è Sala e Bracciano rischia fortemente di arretrare al Medioevo!”

“Non possiamo dimenticarci dei 10 milioni di debiti ereditati! Basta leggere i nomi nelle liste per capire il grande pericolo a cui andiamo incontro. Bracciano in cinque anni ha ricostruito le basi per volare sempre più alto. Abbiamo la possibilità di andare avanti! Presentiamoci a votare, non perdiamo questa occasione!”