Pubblicato il bando. Scadenza 12 marzo 2020

Bracciano, Campo sportivo Vergari. Il comune indice la gara per i lavori di riqualificazione

Il Comune di Bracciano ha indetto la gara per i lavori di riqualificazione del Campo Vergari. Successivamente al completamento dei lavori di riqualificazione la struttura sarà affidata in gestione.

Il bando di gara, unitamente ai relativi allegati, è pubblicato sul Portale gare della Città Metropolitana di Roma Capitale al link: https://www.cittametropolitanaroma.it/homepage/gli-uffici-informano/bandi-di-gara/bandi-di-gara-lavori-pubblici/ .

Il termine di scadenza della gara con procedura telematica per l’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dell’intervento di riqualificazione del Campo sportivo Vergari, è fissato alle ore 9.00 del 12 marzo 2020.

L’aggiudicazione avverrà alla migliore offerta economicamente più vantaggiosa.

Successivamente all’aggiudicazione, la progettazione esecutiva dovrà essere completata entro 25 giorni. Il termine per l’ultimazione dei lavori è pari a 120 giorni dalla data riportata nel verbale di inizio lavori.

Per partecipare alla gara gli operatori economici concorrenti, a pena di esclusione, devono inviare la propria offerta telematica, tramite il Portale gare della Città Metropolitana di Roma Capitale – al Portale: http://portalegare.cittametropolitanaroma.it/portale/ entro i termini previsti dai documenti di gara. L’operazione di iscrizione al Portale va effettuata almeno 48 ore prima della data di scadenza per la presentazione delle offerte. Il Sistema non consente l’invio di offerte oltre i termini previsti dal bando di gara.