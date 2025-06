Bracciano, bilancio positivo per la stagione 2024-2025 della Sport For You 2 ASD –

La stagione 2024–2025 della Sport For You 2 ASD si è conclusa con un bilancio straordinario sotto ogni punto di vista: tecnico, umano e formativo. Attiva dal 2011 e affiliata alla Federazione Italiana Taekwondo (FITA), la società opera nel rispetto dei regolamenti nazionali e internazionali della World Taekwondo (WT), affermandosi come punto di riferimento per il Taekwondo olimpico nella zona nord di Roma, con sedi operative a Bracciano e Anguillara Sabazia.

IL TAEKWONDO: MOLTO PIÙ DI UNO SPORT

Per chi si avvicina per la prima volta, il Taekwondo non è solo uno sport da combattimento. È una disciplina coreana che fonde tecniche marziali, tradizione e formazione personale. Oltre all’aspetto atletico, i praticanti imparano a coltivare disciplina, rispetto, spirito indomito, autocontrollo e perseveranza. Valori che guidano non solo la pratica sportiva ma anche il comportamento quotidiano, scolastico e sociale degli atleti.

Sport For You 2 ASD si distingue per l’approccio educativo e inclusivo, proponendo corsi per ogni fascia d’età: bambini, adolescenti e adulti, in ambienti sicuri, accoglienti e dotati di attrezzature moderne.

RISULTATI STAGIONALI 2024–2025

L’anno sportivo ha visto una partecipazione numerosa e qualificata a tornei ufficiali:

Kim & Liù Centro 2025: oro per Alessia Bruno e Francesco Curcio , argento per Edwin José Mendez Portillo ;

oro per e , argento per ; Kim & Liù Nazionale 2025: argento per Alexandru Spataru e Edwin José Mendez , bronzo per Mattia Fiorentini alla sua prima gara ufficiale;

argento per e , bronzo per alla sua prima gara ufficiale; Lazio Combat 2025: oro per Emma Voinea , bronzo per Lorenzo Proietti ;

oro per , bronzo per ; Insubria Cup 2025: argento per Emma Voinea, bronzo per Lorenzo Proietti.

Anche Lorenzo Proietti ha preso parte con impegno, conquistando due medaglie di bronzo e dimostrando costanza e maturità nel combattimento. A giugno ha formalizzato la richiesta di recesso dal tesseramento. A lui vanno i nostri migliori auguri per un futuro sportivo sereno e ricco di soddisfazioni.

PREMI AL MERITO SPORTIVO 2021–2025

In occasione della chiusura della stagione sono stati premiati quattro atleti che si sono distinti per impegno, crescita personale e costanza:

Francesco Curcio – Spirito Indomito

– Spirito Indomito Alexandru Spataru – Determinazione

– Determinazione Alessia Bruno – Perseveranza

– Perseveranza Emma Voinea – Disciplina e Umiltà

ESAMI FEDERALI – 22 GIUGNO 2025

Presso la Commissione Regionale FITA Lazio si sono svolti gli esami ufficiali per il passaggio di grado Dan e Poom, con prove riconosciute a livello nazionale. I candidati hanno sostenuto:

Forme (Poomsae) ;

; Tecniche a vuoto e su colpitore ;

; Rotture di tavolette ;

; Sparring regolamentare.

Atleti promossi:

Stefano Ranzo , Riccardo Novara , Francesco Lotesoriere – 2° Dan

, , – 2° Dan Asia Transilvani – 1° Dan (consegna cintura nera)

– 1° Dan (consegna cintura nera) Alessia Bruno – 1° Poom (consegna cintura nera)

ESAMI INTERNI – 28 GIUGNO 2025

La sessione conclusiva dell’anno si è svolta presso la sede di Bracciano, Spazio Manipura, in Via Arno, 9 – 00062 Bracciano (RM). Un ambiente moderno, climatizzato e attrezzato, che ha accolto gli atleti e le loro famiglie in un clima carico di emozione e concentrazione.

Durante gli esami, i partecipanti hanno affrontato:

Forme (Poomsae) ;

; Tecniche a vuoto e su colpitore ;

; Rotture di tavolette ;

; Sparring controllato.

Promossi:

Mendez E. – cintura giallo/verde

– cintura giallo/verde Bruno M. – cintura bianca/gialla

– cintura bianca/gialla Russo A. – cintura gialla

– cintura gialla Giannini F. – cintura verde

– cintura verde Curcio F. – cintura blu

– cintura blu Fiorentini M., Spataru A., Voinea E., Mancini D. – cintura rosso/nera

A ciascun atleta sono stati consegnati:

Diploma ufficiale

ufficiale Cintura del nuovo grado

del nuovo grado Medaglia di partecipazione

Zainetto personalizzato

ATTIVITÀ EXTRA

Oltre alla didattica ordinaria, l’anno ha visto iniziative straordinarie:

Una sessione di sparring intersocietaria presso la sede di Anguillara Sabazia, con club ospiti;

presso la sede di Anguillara Sabazia, con club ospiti; Un incontro casuale tra il giovane Francesco Curcio e il campione mondiale Simone Alessio in un centro commerciale, fonte di grande ispirazione.

STAFF TECNICO

Direttore Tecnico: Luca Giannini (4° Dan)

Luca Giannini (4° Dan) Tecnici formati negli ultimi anni: Stefano Ranzo, Francesco Lotesoriere

RINGRAZIAMENTI

Un sentito grazie agli sponsor che hanno supportato le nostre attività:

PubbliSport

iCity.tech

Gayo Ottica

Prometheus

Athletis

I corsi ripartiranno a settembre 2025.