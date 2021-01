Ladispoli, Luigi Petruzzi con ‘Tra luce e abisso’ al teatro Tor di Nona

Share Pin 2 Condivisioni

L’opera è dedicata a Caravaggio

Chitarra e voce, calchera’ il palco del teatro con le sue musiche scritte per la rappresentazione teatrale TRA LUCE E ABISSO, dedicata a CARAVAGGIO, scritta da Edoardo Viviani, inerente la prima vera prigionia dell’artista nel novembre del 1599, l’anno in cui Michelangelo Merisi, detto Caravaggio, malmeno’ e percosse Girolamo Stampa da Montepulciano, un nobile ospite del Cardinale Del Monte, in palazzo Madama.

Caravaggio e il cardinale Francesco Maria del Monte saranno interpretati dall’autore Edoardo Viviani e dal regista Giancarlo Gori in un acceso dialogo durante il quale ognuno dei due protagonisti vuole affermare la propria visione dell’arte e della vita.

Il Cardinale comprenderà la grandezza della pittura di Caravaggio e lo libererà dal carcere per fargli avere il prestigioso incarico dell’esecuzione di due tele che saranno poste nella Chiesa di San Luigi dei Francesi a Roma, per l’anno santo del 1600. Caravaggio, una volta uscito e fatte le due grandi opere su tela, continuera’ la sua vita tra LUCE E ABISSO.

Personaggi e interpreti :

Caravaggio – Edoardo Viviani

Cardinale Del Monte – Giancarlo Gori

Luigi Petruzzi – chitarra e voce

(musiche originali)