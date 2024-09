Continua il lavoro di un gruppo di volontari per rimuovere rifiuti abbandonati dell’ambiente a Borgo San Martino

Continua il lavoro di un gruppo di volontari in favore dell’ambiente a Borgo San Martino. Dopo la bonifica di Via Arnoldo Da Praga avvenuta qualche giorno fa, infatti, lo stesso gruppo formato da uomini e donne si è ritrovato ieri per un’ altra impresa, quella di ripulire Via del Cecio dove la quantità di rifiuti abbandonati iniziava a farla da padrone. Complimenti ai volontari scesi in campo per il lavoro svolto e per il proprio tempo messo a disposizione a beneficio di tutti.