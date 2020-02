Condividi Pin 3 Condivisioni

Bucchi Comitato di Zona: “Cartelli storti e legati con fascette in plastica caduti in terra. Lavori eseguiti a titolo gratuito?”

”Borgo San Martino, ristretta via Doganale. E’ così che il comune risparmia i soldi”

Al Borgo San Martino si restringe di circa km 1 il tratto di strada di Via Doganale definito centro urbano.

Tale restringimento, anche se molti si sono chiesti quale fosse la motivazione, in realtà farà risparmiare soldi all’amministrazione comunale.

Infatti, anche se la strada Via Doganale è di competenza provinciale e quindi gestita da “Città Metropolitana di Roma Capitale”, nel tratto definito centro urbano, delimitato con cartelli segnaletici indicanti in questo caso il nome della frazione di S. Martino, la competenza per quanto concerne le manutenzioni sull’intero tratto (da cartello a cartello), dovrà essere gestita ed effettuata dal comune di competenza.

Tutto, quanto sopra, avveniva circa quindici giorni fa a seguito di delibera del comune di Cerveteri alla quale faceva seguito la rimozione e il riposizionamento dell’adeguata segnaletica.

Ma, ahimè, i cartelli non solo sono stati istallati storti e legati con semplicissime fascette in plastica, ma al primo alito di vento sono caduti a terra.

A questo punto ci viene spontaneo domandarci se questi lavori sono stati eseguiti dietro compenso o a titolo gratuito, ma soprattutto se qualcuno ha controllato lo stato dell’ arte”.



In nota, Luigino Bucchi Comitato di Zona San Martino