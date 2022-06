“Il futuro del campo inizia ora”

Borgo San Martino, Lupi: “Vogliamo un campo nostro e un tavolo di confronto con il nuovo Sindaco”

Il futuro del Borgo San Martino inizia ora.

L’obiettivo della società giallonera, oltre a costruire una squadra competitiva per mantenere la categoria sia con i grandi in Promozione che con i baby negli Under 19 regionali, è quello di poter avere una casa propria.

Il campo da calcio è il traguardo più importante da raggiungere. Se nei prossimi anni venisse a mancare questo presupposto, verrebbero a mancare anche gli impegni del presidente Andrea Lupi: “A chi verrà fare il Sindaco chiediamo dal giorno dopo un confronto – dice il patron – spendiamo tanti soldi ogni anno per affitti, potremmo avere un campo nostro.

Noi siamo pronti ad un dialogo. Attendiamo il nuovo Sindaco affinché la nostra richiesta porti a benefici per la collettività.

Realizzare una scuola calcio in periferia, in zone distanti dalla città, significa socializzare e dare un aiuto importante alle famiglie che non devono mettersi in auto per portare i figli a giocare fuori sede. Se non dovessimo ricevere l’aiuto del Sindaco, sarà difficile continuare. Cerveteri ha molte aree dove poter realizzare impianti sportivi, sono in disuso e farebbero gola ad ogni città priva di spazi. Noi siamo pronti, ma non fateci perdere l’entusiasmo”