Natale in famiglia per i calciatori del Borgo San Martino

Natale in famiglia per i calciatori del Borgo San Martino.

“Borgo San Martino, le feste ci caricheranno per la ripartenza”

Dopo il rompete le righe di qualche giorno fa i gialloneri si ritroveranno in campo dopo il 1° gennaio in attesa di un nuovo decreto, per questa occasione si spera utile per ritornare agli allenamenti ordinari, in cui si possono svolgere partite e avere contatti fisici in campo.

Nel mentre la squadra si sta allenando agli ordini di Emiliano Bernardini, toccato da una brutta notizia: la morte di suo padre qualche giorno fa.

Il tecnico di Tragliata ha stilato una tabella di marcia in previsione della ripartenza prevista tra un mese circa. La squadra non vede l’ora di riabbracciare tifosi e pallone e ripartire dopo 2 gare giocate.

Intanto Simone Angelucci e Sasha Esposito hanno, in un video, salutato i sostenitori porgendogli gli auguri di Natale.

“Siamo pronti per riprendere a giocare e iniziare un campionato che in realtà non è mai partito – hanno detto entrambi – i nostri auguri sono rivolti alla società, i tifosi e al main sponsor Grande Impero.

Sia chiaro, ce la metteremo tutta nel 2021 per salire in Promozione. Sarà dura, ma lotteremo fino alla fine>>.

GLI AUGURI DI ANTONELLA RIZZATO.

“Purtroppo è stato un anno funesto, triste per tutti”.

“Siamo fiduciosi e ottimisti, il 2021 ci regalerà grandi soddisfazioni e belle vittorie, ne sono certa: con questa società, squadra, dirigenti e tecnici arriveremo lontano e progetteremo un futuro radioso e pieno di soddisfazioni”.

Fa.No.

