Borgo San Martino: il 6 ottobre esordio in casa, al Galli di Cerveteri, contro il Campagnano –

Debutto in casa per il Borgo San Martino, che domenica 6 ottobre ospiterà il Campagnano, formazione tra le più titolate per la vittoria finale. Al Galli i gialloneri di Roberto Fara inizieranno a marciare verso l’obiettivo di recitare un ruolo importante, pur sapendo che gli spetta una stagione impegnativa. ” Partiamo subito con una gara interessante, che ci mette di fronte a un ottimo avversario . ha dichiarato Fara – . Le prime gara servono per avere un indicazione sulla squadra, sul peso e la sostanza. Un po’ tutte si stanno rinforzando, stanno completando gli organici. Ritengo che le prime tre giornata per noi saranno importanti, per valutarne le condizioni sia fisiche che tecniche. Proseguiamo ad allenarci, sperando di arrivare nelle migliori condizioni contro una squadra tosta”.