Borgo San Martino, Bucchi: “Si ripristini la segnaletica in via dei Casaletti”

Luigino Bucchi, Presidente del Comitato di Zona Borgo San Martino torna a chiedere sicurezza per i residenti della frazione. Sotti i riflettori la segnaletica orizzontale e verticale di via dei Casaletti.

“Cosa deve succedere per far ripristinare la segnaletica orizzontale e rivedere quella verticale ormai malconcia in via dei Casaletti?”