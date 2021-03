Share Pin 4 Condivisioni

Blitz internazionale antidroga, 55 gli arresti

I Carabinieri del comando provinciale di Roma, coadiuvati da quelli di Brescia Modena, Macerata, Genova (Rapallo),Parma, Reggio Calabria (Cittanova), in Germania (città di Kothen) e in Albania (Valona), hanno arrestato 55 persone appartenenti a 3 organizzazioni e ritenute a vario titolo responsabili di associazione finalizzata a produzione, detenzione e traffico di droga, falsità per induzione in errore del pubblico ufficiale.

Si tratta di 52 uomini e 3 donne, 27 cittadini albanesi, 23 nigeriani, 4 italiani e un gambiano.