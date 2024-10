Blitz dei Carabinieri nelle stazioni ferroviarie di Ladispoli e Cerveteri: 2 persone arrestate

100 quelle identificate, elevate 4 sanzioni. Soccorso un ragazzo che camminava sui binari

I Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia hanno effettuato una serie di controlli mirati a garantire la sicurezza nei comuni di Ladispoli e Cerveteri, finalizzati a contrastare le attività illecite e il degrado nelle stazioni ferroviarie, in linea con le direttive fortemente volute dal Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, nell’ambito del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Le attività hanno portato all’arresto di due persone, di 20 e 33 anni, entrambe destinatarie di ordinanze di custodia in carcere, e alla denuncia alla Procura della Repubblica per un’altra persona, gravemente indiziata del reato di ricettazione. In Particolare, i Carabinieri hanno fermato un cittadino romeno subito dopo aver sottratto, con la cosiddetta “tecnica dell’abbraccio”, un orologio di valore ad un uomo.

Blitz dei Carabinieri nelle stazioni ferroviarie di Ladispoli e Cerveteri

Non è mancato inoltre, al termine del servizio, un intervento coraggioso dei Carabinieri che, notando un 20enne camminare sui binari, hanno tempestivamente allertato la Polizia Ferroviaria di Roma, segnalando l’imminente pericolo. A questo punto il traffico ferroviario è stato rallentato, permettendo l’azione di salvataggio. Gli accertamenti sulla vicenda sono tutt’ora in corso, il ragazzo è stato dichiarato fuori pericolo.

Durante i controlli sono state identificate oltre cento persone, elevate 4 sanzioni al codice della strada con una multa complessiva di circa 1.000 euro e ritirate due patenti di guida.

Infine, un 19enne è stato segnalato al Prefetto, quale assuntore di modiche quantità di sostanze stupefacenti.

Si precisa che i procedimenti versano nella fase delle indagini preliminari, per cui gli indagati devono ritenersi innocenti fino ad eventuale sentenza definitiva.