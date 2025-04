Blackout in Spagna e Portogallo: Disagi a rete internet anche in Marocco –

La vasta interruzione di corrente che ha colpito Spagna e Portogallo ha provocato disagi ai servizi Internet della filiale marocchina di Orange, come rivelato dallo stesso operatore francese. In un comunicato, l’azienda ha spiegato che il black out ha compromesso le connessioni internazionali, causando problemi di navigazione per i suoi utenti in Marocco. Al momento, altri operatori come Maroc Telecom e Inwi non hanno segnalato anomalie. Orange Maroc ha confermato il problema solo diverse ore dopo il black out, precisando che la situazione dipendeva dal guasto energetico in Europa.