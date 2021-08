Black out a Ladispoli: al buio stabilimenti balneari, ristoranti e abitazioni del centro città.

Serata a lume di candela quella di ieri sera per una buona parte della città. Sono arrivate, infatti, in redazione diverse segnalazioni di mancanza di energia elettrica specie dalla tarda serata di ieri fino alle prime ore del mattino. Per la mancanza di energia elettrica nei locali si è stati “costretti a cenare alla luce dei telefonini”.

L’ente gestore, dopo le tante segnalazioni, ha attivato un gruppo elettrogeno che tolto un disagio ne ha creato un altro: per tutta la notte i residenti non sono riusciti a dormire per il rumore generato dal gruppo elettrogeno acceso, ma anche per il forte odore di gasolio.

foto: centromareradio.it