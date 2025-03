Biennale d’Arte della Riviera Romana, online il bando rivolto ad artisti italiani e stranieri

Il tema: “Arte e Giubileo: Un Cammino di Speranza verso la Luce”

Dopo il grande successo della prima edizione, torna dal 12 luglio al 31 agosto 2025 la Biennale d’Arte della Riviera Romana, un appuntamento imperdibile per artisti e appassionati di arte contemporanea, fortemente voluto dall’Assessorato alla Cultura

della Città di Ladispoli.

Ad ospitarla saranno prestigiose sedi espositive non solo di Ladispoli, ma anche della Capitale con Palazzo Valentini e il Polo Museale Sapienza a Roma, oltre che diversi altri siti di valenza storica ed archeologica della riviera, come il Castello di Santa Severa.

A tal fine é ufficialmente aperto il bando di partecipazione per la seconda edizione, che ospiterà opere di talenti emergenti e affermati con l’obiettivo di valorizzare l’arte come strumento di dialogo e crescita culturale, coinvolgendo il territorio in un’esperienza artistica innovativa. Il tema di quest’anno, “Arte e Giubileo: Un Cammino di Speranza Verso la Luce”, inviterà gli artisti alla riflessione spirituale ed umana in occasione

dell’Anno Giubilare e ad esplorare nuove prospettive attraverso linguaggi espressivi che spaziano tra pittura, scultura, fotografia, installazioni e arti digitali.

Il bando è aperto ad artisti italiani e stranieri, singoli o collettivi, senza limiti di età. Una giuria di esperti selezionerà le opere che entreranno a far parte della Biennale. Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è il 10 maggio 2025.

Ciascun artista potrà partecipare proponendo anche più opere fino ad un massimo di tre, in piena libertà stilistica e tecnica (tempera, olio, inchiostro, acrilico, vinile, acquerello, grafite, collage, fotografia, ecc.) e su qualsiasi supporto (tela, carta, legno, ferro, plastica, ecc.). Le opere saranno selezionate da una giuria composta da esperti, critici d’arte, curatori e professionisti del settore. Saranno valutati la qualità artistica, l’originalità, la capacità di esplorare e interpretare il tema, nonché l’impatto emozionale dell’opera.

Tutti i dettagli e il bando ufficiale sono disponibili sul sito: www.biennaledellarivieraromana.it

Ufficio Stampa Biennale d’Arte di Ladispoli

Patrizia Notarnicola per Leeloo Comunicazione

[email protected]