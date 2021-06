Pin Email Shares 0

Destinatario del progetto è il Bambin Gesù di Palidoro

Biciclettata “Healiade – ride for hope – Vie imperiali”, Montino: “Una raccolta fondi per la ricerca sui tumori cerebrali dei bambini”

La biciclettata “Healiade – ride for hope – Vie imperiali” organizzata dalla Fondazione Heal e che si terrà il prossimo 12 giugno, è un’iniziativa che ci è cara per due ragioni.

Innanzitutto perché è un evento di solidarietà e di beneficenza che punta a raccogliere fondi per la ricerca sui tumori cerebrali dei bambini, un tema terribile che colpisce i più piccoli e che non ci può lasciare indifferenti. Sostenere la ricerca collaborando con iniziative come questa ci rende molto orgogliosi.

E per questo voglio fare una proposta: il destinatario di questo progetto è il Bambino Gesù, che ha sede nel nostro territorio, a Palidoro. L’ospedale è in costante crescita e in questi mesi si sta ampliando con quattro nuove sale operatorie e altri 60 posti letto.

E proprio perché siamo convinti che la ricerca che l’ospedale fa a beneficio dei più piccoli vada supportata il più possibile, propongo di organizzare un’altra biciclettata, magari a settembre, che segua il percorso delle torri. Da Torre Clementina, passando per la torre di Maccarese e quella del Pagliaccetto, potrebbe concludersi alla torre di Palidoro, proprio davanti al Bambino Gesù. La seconda ragione per cui Healiade ci è cara è che il percorso di questa tappa tocca luoghi con bellezze archeologiche che solo noi abbiamo al mondo. Parte da Ostia Antica, dove oggi è stato presentato il progetto, per arrivare poi alla Necropoli di Porto di Isola Sacra, alle Terme di Matidia passando per via della Scafa, la ciclabile del Ponte 2 Giugno fino ai porti imperiali di Claudio e Traiano.Il tour valorizza un’area che è un paradiso di storia e archeologia che richiede collaborazione come c’è e ci sarà con il Parco archeologico e il suo direttore.

Un percorso possibile anche grazie alla nostra rete di piste ciclabili ormai giunta a 30km in totale e che contiamo, entro la fine della consiliatura, di portare a 50km.E’ ancora possibile iscriversi alla biciclettata e ricordate che l’obiettivo è raccogliere fondi grazie all’acquisto delle pettorine. Tutte le informazioni su: https://www.progettoheal.com/Ringrazio l’assessore Calicchio, la Polizia Locale, la Polizia, la Croce Rossa, i volontari e la Guardia di Finanza per il supporto indispensabile alla riuscita del ciclotour. E le ragazze e i ragazzi del Baffi che si occuperanno di preparare un pi